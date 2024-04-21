Щоб пристрій працював коректно, слід подбати про те, як продовжити час його роботи і як прискорити його продуктивність, особливо коли смартфон вже давно не новий.

Навіть найпродуктивніші телефони на операційній системі Android можуть почати підвисати та створювати проблеми своїм власникам, особливо у найвідповідальніший момент. Це особливо актуально для смартфонів із бюджетного сегменту, де такі проблеми можуть виникнути ще раніше. Дуже важливо визначити, як допомогти покращити роботу своєї техніки, не обов'язково для цього купувати щось нове або одразу викидати старе.

Якщо пристрій починає гальмувати, перша дія - перезавантаження. При тривалій роботі у фоні накопичується багато процесів і перезавантаження допомагає їх очистити. Для цього утримуйте кнопку увімкнення до появи меню перезавантаження. Раніше деякі пристрої мали приховані кнопки Reset, що дозволяли тонким предметом скинути пристрій.

Живі шпалери та віджети можуть займати багато ресурсів, що негативно впливає на продуктивність пристрою. Вимкніть їх, щоб зменшити навантаження. Також варто розглянути відключення анімації під час запуску програм, оскільки це може прискорити роботу пристрою.

Згодом у пам'яті пристрою накопичується багато системних файлів, які можуть сповільнити роботу. Очистіть кеш програм через налаштування пристрою для покращення продуктивності.

Видаліть програми, які ви не використовуєте, оскільки вони можуть займати місце та ресурси пристрою. Зверніть увагу на системні програми, які постачаються з пристроєм, але не використовуються, і відключіть їх, якщо це можливо.

пропускайте оновлення операційної системи та програм, оскільки вони можуть містити виправлення помилок та покращення продуктивності. Оновлення допомагають оптимізувати роботу пристрою та усунути можливі проблеми.

Деякі сервіси Google можуть займати ресурси та не використовуватись. Вимкніть або видаліть їх через налаштування облікового запису Google, якщо вони не потрібні.

Дотримання цих рекомендацій допоможе підтримувати продуктивність вашого пристрою на Android на високому рівні та уникнути неприємних ситуацій із підвисанням важливих моментів.

Останні новини України:

Як вимкнути прослуховування на телефоні: на це варто звернути увагу.

Як оновити iPhone до останньої версії: смартфон почне працювати швидше та краще

Що робити, якщо екран смартфона перестав працювати: простий лайфхак, який урятує ваш гаджет