Експерти зазначають, що в сучасних мобільних телефонах є два елементи, які можуть сильно нагріватися в процесі використання - це процесор і акумулятор.

Нагрівання смартфону при його використанні - нормальне явище, оскільки внутрішні процеси призводять до виділення тепла, але іноді це може бути небезпечно.

Найчастіше перегрів відбувається під час великого навантаження: тривалої гри, запису відео в високій якості та використання різних вимогливих програм. Найбільше навантаження на пристрій влітку, коли його використовують під прямим сонячним світлом і за високої температури середовища.

Небезпечним для мобільного телефона є постійне перегрівання до температури 60-70 градусів та вище. Справа в тому, що акумулятори смартфонів зазвичай виготовляють на основі літію - металу, який має невисоку температуру плавлення, тому для нормальної роботи батареї необхідна температура не вище 60 градусів.

Однією з причин перегріву мобільного телефон може бути шкідливе програмне забезпечення. Щоб уникнути вірусів радять користуватися блокувальником реклами, завантажувати застосунки та файли лише на офіційних джерелах та ніколи не натискати на підозрілі посилання.

Не забувайте встановлювати оновлення програмного забезпечення, адже часто вони покращують продуктивність гаджетів, а також оновлювати застосунки для оптимізації їх роботи та виправлення помилок. Також розвантажуйте оперативну памʼять телефона, закриваючи додатки, що працюють у фоновому режимі.

Якщо телефон перегріваєть під час зарядки, перевірте справність зарядного пристрою. Іноді через дефект блоку живлення в ньому зростає сила струму, і це провокує перегрів.

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