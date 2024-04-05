Експерти розповіли, як можна самостійно покращити сигнал Wi-Fi на смартфонах Android та iOS.

Якщо проблеми зі швидкістю Wi-Fi на телефоні виникають лише тоді, коли ви перебуваєте на деякій відстані від маршрутизатора, завжди корисно сісти трохи ближче.

Перевірте, наскільки далеко телефон знаходиться від Wi-Fi роутера.

Якщо це неможливо, вам може знадобитися фізично перемістити маршрутизатор у відповідне місце.

Якщо проблеми залишаються навіть після того, як ви перебуваєте відносно близько до маршрутизатора, завжди рекомендується один раз перезавантажити його.

Перевірте, чи чохол вашого телефону не блокує сигнал Wi-Fi . Використовуєте чохол із телефоном?

Якщо так, можливо, ви захочете перевірити, чи пов'язана одна з причин поганого зв'язку Wi-Fi (і стільникового зв'язку) з цим випадком. Відомо, що багато чохлів для телефонів погіршують сигнал Wi-Fi, особливо якщо вони містять метал.

Переконайтеся, що маршрутизатор Wi-Fi знаходиться в ідеальному місці.

Ще одна хитрість , яка може значно покращити з'єднання Wi-Fi вдома з телефоном, - це оптимізація розташування роутера.

Часто його розміщують поруч із телефоном або кабельною розеткою, але це рідко буває найкращим варіантом для вашого з'єднання.

Оновлення телефону! Якщо ви використовуєте ПЗУ, вам може іноді знадобитися вручну оновити операційну систему на вашому телефоні.

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