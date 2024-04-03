Помимо удаления приложений в телефоне и папок с мусором, другие предложения включают в себя переключение на неподвижные обои и удаление приложений, занимающих память.
Как ускорить медленный телефон?
Немногие вещи так расстраивают, как медленный телефон, но не стоит сразу заморачиваться этим длинным списком и начинать покупать новый телефон .
Первых нескольких советов должно быть достаточно, чтобы обеспечить заметное улучшение производительности, особенно на очень медленных телефонах.
Но мы рекомендуем выполнить все эти шаги - просто перезагрузите устройство несколько раз.
Закройте приложения в телефоне, которые вам сейчас не нужны. Эта ранее использованная память станет доступна для других приложений, которым вы хотите назначить приоритет.
Также не лишним будет удалить приложения, которые вы не используете , и удалите ненужные виджеты.
Слишком большое количество устройств одновременно используется, что увеличивает потребность в памяти, которую можно освободить для ускорения работы телефона.
Очистите кэш приложений. Это полезно, если конкретное приложение вызывает проблемы с производительностью, поскольку оно очищает часть дискового пространства, используемого приложением, что может быть причиной того, что Android кажется медленным.
Запретить приложениям в телефоне работать в фоновом режиме. Приложения, запускающие фоновые службы, засоряют ограниченные системные ресурсы, такие как память, что, в свою очередь, замедляет работу вашего телефона.
Обновите все свои приложения. Это обеспечит получение последних обновлений от каждого соответствующего разработчика. Обновление может исправить проблему, связанную с памятью, или другую проблему, замедляющую работу вашего устройства.
Обновите ОС телефона. Как и в случае с обновлениями приложений, устаревшая операционная система может быть причиной такой медленной работы Android, и обновления может быть достаточно для решения этих проблем.
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