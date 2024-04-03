Когда не хватает ресурсов, телефон замедляется, приложения открываются дольше, и ничто не работает так быстро, как раньше.

Помимо удаления приложений в телефоне и папок с мусором, другие предложения включают в себя переключение на неподвижные обои и удаление приложений, занимающих память.

Как ускорить медленный телефон?

Немногие вещи так расстраивают, как медленный телефон, но не стоит сразу заморачиваться этим длинным списком и начинать покупать новый телефон .

Первых нескольких советов должно быть достаточно, чтобы обеспечить заметное улучшение производительности, особенно на очень медленных телефонах.

Но мы рекомендуем выполнить все эти шаги - просто перезагрузите устройство несколько раз.

Закройте приложения в телефоне, которые вам сейчас не нужны. Эта ранее использованная память станет доступна для других приложений, которым вы хотите назначить приоритет.

Также не лишним будет удалить приложения, которые вы не используете , и удалите ненужные виджеты.

Слишком большое количество устройств одновременно используется, что увеличивает потребность в памяти, которую можно освободить для ускорения работы телефона.

Очистите кэш приложений. Это полезно, если конкретное приложение вызывает проблемы с производительностью, поскольку оно очищает часть дискового пространства, используемого приложением, что может быть причиной того, что Android кажется медленным.

Запретить приложениям в телефоне работать в фоновом режиме. Приложения, запускающие фоновые службы, засоряют ограниченные системные ресурсы, такие как память, что, в свою очередь, замедляет работу вашего телефона.

Обновите все свои приложения. Это обеспечит получение последних обновлений от каждого соответствующего разработчика. Обновление может исправить проблему, связанную с памятью, или другую проблему, замедляющую работу вашего устройства.

Обновите ОС телефона. Как и в случае с обновлениями приложений, устаревшая операционная система может быть причиной такой медленной работы Android, и обновления может быть достаточно для решения этих проблем.

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