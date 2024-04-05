Эксперты рассказали, как можно самостоятельно улучшить сигнал Wi-Fi на смартфонах Android и iOS.

Если проблемы со скоростью Wi-Fi на телефоне возникают только тогда, когда вы находитесь на некотором расстоянии от маршрутизатора, всегда полезно сесть немного ближе.

Проверьте, насколько далеко ваш телефон находится от Wi-Fi роутера.

Если это невозможно, вам может потребоваться физически переместить маршрутизатор в более подходящее место.

Если проблемы остаются даже после того, как вы находитесь относительно близко к маршрутизатору, всегда рекомендуется один раз перезагрузить его.

Проверьте, не блокирует ли чехол вашего телефона сигнал Wi-Fi. Используете чехол с телефоном?

Если да, возможно, вы захотите проверить, связана ли одна из причин плохой связи Wi-Fi (и сотовой связи) с этим случаем. Известно, что многие чехлы для телефонов ухудшают сигнал Wi-Fi, особенно если они содержат металл.

Убедитесь, что ваш маршрутизатор Wi-Fi находится в идеальном месте.

Еще одна хитрость, которая может значительно улучшить соединение Wi-Fi дома с телефоном, — это оптимизация местоположения роутера

Часто его размещают рядом с телефоном или кабельной розеткой, но это редко бывает лучшим вариантом для вашего соединения.

Обновите телефон! Если вы используете пользовательские ПЗУ, вам может иногда потребоваться вручную обновить операционную систему на вашем телефоне.

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