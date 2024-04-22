Эксперты отмечают, что в современных телефонах есть два элемента, которые могут сильно нагреваться в процессе использования – это процессор и аккумулятор.

Нагрев смартфона при его использовании – нормальное явление, поскольку внутренние процессы приводят к выделению тепла, но иногда это может быть опасно.

Чаще всего перегрев происходит во время большой нагрузки: длительной игры, записи видео в высоком качестве и использования различных требовательных программ. Наибольшая нагрузка на устройство летом, когда его используют под прямым солнечным светом и при высокой температуре окружающей среды.

Опасным для мобильного телефона является постоянный перегрев до температуры 60-70 градусов и выше. Дело в том, что аккумуляторы смартфонов обычно изготавливают на основе лития – металла, имеющего невысокую температуру плавления, поэтому для нормальной работы батареи необходима температура не выше 60 градусов.

Одной из причин перегрева мобильного телефона может быть вредоносное программное обеспечение. Чтобы избежать вирусов, советуют пользоваться блокировщиком рекламы, загружать приложения и файлы только на официальных источниках и никогда не нажимать на подозрительные ссылки.

Не забывайте устанавливать обновления программного обеспечения, так как они часто улучшают производительность гаджетов, а также обновлять приложения для оптимизации их работы и исправления ошибок. Также разгружайте оперативную память телефона, закрывая приложения, работающие в фоновом режиме.

Если телефон перегревается во время зарядки, проверьте исправность зарядного устройства. Иногда из-за дефекта блока питания в нем возрастает сила тока, и это провоцирует перегрев.

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