Абонентів мобільного оператора «Vodafone» проінформували стосовно цін на послуги, цифр у номерах мобільних телефонів і деактивацію.

Так в «Vodafone» відповіли на критику стосовно цін на послуги, пише Politeka.net.

«Абоненти жаліються на київстар, що тарифи великі. В водафоні, ще більші», - зазначив одизн з користувачів на офіційній сторінці «Vodafone» у Facebook.

В компанії, реагуючи на коментарій, запевнили, що у всіх операторів приблизно однакові ціни на схожі пакети.

«Виключенням є тільки акційні тарифи та регіональні. Якщо вас не влаштовує тариф по номеру - завжди можна перевірити інші варіанти…», - розповіли у Vodafone.

Також у «Vodafone» нагадали, що можна створити щасливий і унікальний номер, який легко запамʼятається. Так, обрати номер можна з використанням улюбленого числа, відмовившись від певних цифр, закодувавши слово в номері. Також можливий номер з особливою датою.

Крім того, у «Vodafone» зробили пояснення щодо деактивованих номерів. Мобільний оператор підкреслив, що підтримує ініціативу Міністерства цифрової трансформації України щодо резервування мобільних номерів загиблих чи зниклих безвісти захисників України.

«Тому всі деактивовані мобільні номери не будуть надходити у продаж протягом 2 років з моменту деактивації», - йдеться у повідомленні «Vodafone».

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