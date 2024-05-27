Абонентов мобильного оператора "Vodafone" проинформировали о ценах на услуги, цифрах в номерах мобильных телефонов и деактивации.

Так в Vodafone ответили на критику относительно цен на услуги, пишет Politeka.net.

«Абоненты жалуются на киевстар, что тарифы большие. В водофоне еще больше», - отметил один из пользователей на официальной странице «Vodafone» в Facebook.

В компании, реагируя на комментарий, заверили, что у всех операторов примерно одинаковые цены на подобные пакеты.

«Исключением есть только акционные тарифы и региональные. Если вас не устраивает тариф по номеру – всегда можно проверить другие варианты…», – рассказали в Vodafone.

Также в Vodafone напомнили, что можно создать счастливый и уникальный номер, который легко запомнится. Так, выбрать номер можно с использованием любимого числа, отказавшись от определенных цифр, закодировав слово в номере. Возможен номер с особой датой.

Кроме того, в Vodafone сделали объяснения относительно деактивированных номеров. Мобильный оператор подчеркнул, что поддерживает инициативу Министерства цифровой трансформации Украины по резервированию мобильных номеров погибших или пропавших без вести защитников Украины.

"Поэтому все деактивированные мобильные номера не будут поступать в продажу в течение 2 лет с момента деактивации", - говорится в сообщении Vodafone.

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