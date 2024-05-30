Мобільний оператор «Київстар» вводить низку змін, і деякі з них почнуть діяти вже з 1 червня – що саме потрібно знати абонентам.

«Київстар» оголосив абонентам про зміни у послугах Статична IP-адреса та Гігабіт.

В компанії повідомили, що «Київстар» і надалі надаватиме послуги фіксованого зв'язку, аби абоненти Київстар мали змогу користуватися Домашнім Інтернетом до чотирьох годин після відключення електроенергії.

«Щоб інвестувати в енергонезалежність мережі, Київстар оновлює дві послуги», - йдеться у повідомленні.

Зміни стосуються послуг статична IP-адреса та гігабіт

«З 1 червня 2024 року плата за кожну з цих послуг становитиме 70 грн», - уточнили в «Київстар».

В компанії також уточнили, що користувачі Домашнього Інтернету та тарифів Все Разом, для яких зміняться умови оплати, отримають SMS про актуальну вартість.

Нагадаємо, що також з 1 червня «Київстар» оновлює деякі Суперсили.

Так, з 1 червня абоненти Київстар можуть користуватися оновленою Суперсилою з більшим обсягом SMS по Україні.

«У Суперсилі 100 SMS по Україні збільшиться обсяг — 300 SMS», - розповіли в компанії, додавши, що інші умови Суперсили діятимуть незмінно.

Додамо, що тим часом деякі абоненти «Київстар» скаржаться на проблеми з мобільним і домашнім інтернетом при відключеннях світла.

В компанії, реагуючи на критику, запевнили, що використовуються усі технічні можливості, щоб забезпечити роботу базових станцій в умовах відключення електроенергії через аварії або планові роботи.

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