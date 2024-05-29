Зміни, про які повідомляє телекомунікаційна компанія «Київстар», набувають чинності вже відсьогодні – що потрібно знати.

З 29 травня «Київстар» вводить деякі зміни. Вони стосуватимуться аобнентів контракту, лінійки ВСЕ РАЗОМ та деяких тарифів передплати.

«Зміняться умови оплати додаткових послуг», - пояснили у «Київстар».

Зміни стосуватимуться додаткових пропозицій, які абоненти використовують, якщо вичерпається основний тариф, оплата буде несвоєчасною, або якщо хвилин чи SMS не передбачено умовами.

«Загальний обсяг послуг, а також плата за тариф залишаться незмінними», - додали в «Київстар».

Відтепер, пояснюють у «Київстар»,абоненти зможуть оплачувати додаткові хвилини, мегабайти чи SMS окремо. Раніше у цих тарифах була передбачена плата лише за пакети таких послуг.

Отже, оновлені умови наступні. Дзвінки на інші мобільні та фіксовані мережі України, у тому числі для тарифів із послугою Роумінг як вдома будуть коштувати 3 грн/хв

SMS на усі мережі України, в тому числі для тарифних планів із Роумінг як вдома також коштуватимуть 3 грн/SMS.

20 грн/день – така вартість безлімітного мобільного інтернету в Україні без обмеження швидкості.

А от мобільний інтернет без обмеження швидкості для Роумінг як вдома коштуватиме 0,08 грн/МБ.

Також «Київстар» оголосив тарифи SIM для пристроїв, ЛЮБОВ до батьків, Київстар назавжди. Абонентам необхідно знати, що дзвінки на інші мережі по Україні — 1 грн/хв, а SMS на українські мережі — 1 грн/SMS.

В «Київстар» також повідомили, що будуть покращені умови ТВІЙ Максимум.

«Тепер у тарифі збільшиться обсяг ГБ без обмежень швидкості — 100 ГБ на 4 тижні», - повідомив оператор, що саме зміниться.

Нагадаємо, також стало відомо, що абоненти «Київстар» почали отримувати попередження від оператора про відключення 3G.

Як з’ясувалося, мобільний оператор планує припинити підтримку 3G для подальшого розвитку 4G-мережі та впровадження нових технологій.

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