З 31 травня компанія «Vodafone» змінює вартість. Зокрема, послуги "Рік без абонплат" в тарифах лінійки Joice.

В компанії підтвердили ці плани, реагуючи на критику з боку абонентів.

«Це правда що з 31 травня буде збільшення плати рік без абонплат в тарифах Jouce? Вам не соромно. Ні. Де 5G. Куди ділися гроші на відновлення України?»,

«Яка причина підвищення цін під час війни? Це правда, що з 31 травня 2024року буде підвищення цін на рік без абонплат? Вам не соромно? А чому тестування 5G тільки в 2 містах Івано-франківськ, Київ. Спочатку Мали в 5 областях великих такі як Дніпро; Київ, Одеса, Харків, Львів, а чим інші області гірші?», - пишуть знервовані абоненти на офіційній сторінці Vodafone у Facebook.

В компанії підвтердили, що дійсно зміни відбудуться:

«Так, послуга матиме зміни у лінійці тарифів Joice…».

Також у Vodafone пояснили, чому це відбувається.

«Підвищення цін це – не найприємніша новина, особливо в такий час.

Разом з тим, цей крок допоможе нам продовжувати підтримувати стабільну роботу мережі, забезпечувати надійний зв’язок та допомагати тим, кому наша допомога критично необхідна. Ми працюємо 24/7, щоб забезпечити зв’язок у будь якому місті України, ми прикладаємо максимум зусиль, щоб відновити зв’язок у регіонах, де ведуться бойові дії…», - йдеться у повідомленні Vodafone.

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