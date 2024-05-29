С 31 мая компания Vodafone меняет стоимость. В частности, услуги "Год без абонплат" в тарифах линейки Joice.

В компании подтвердили эти планы, реагируя на критику со стороны абонентов.

«Это правда, что с 31 мая будет увеличение платы год без абонплат в тарифах Jouce? Вам не стыдно. Нет. Где 5G. Куда делись деньги на восстановление Украины?»,

«Какая причина повышения цен во время войны? Это правда, что с 31 мая 2024 года будет повышение цен на год без абонплат? Вам не стыдно? А почему тестирование 5G только в 2 городах Ивано-Франковск, Киев. Сначала должны были в 5 областях больших таких как Днепр; Киев, Одесса, Харьков, Львов, а чем другие области хуже?", - пишут нервные абоненты на официальной странице Vodafone в Facebook.

В компании подтвердили, что действительно изменения произойдут:

«Да, у услуги будут изменения в линейке тарифов Joice…».

Также в Vodafone объяснили, почему это происходит.

«Повышение цен – это не самая приятная новость, особенно в такое время.

Вместе с тем этот шаг поможет нам продолжать поддерживать стабильную работу сети, обеспечивать надежную связь и помогать тем, кому наша помощь критически необходима. Мы работаем 24/7, чтобы обеспечить связь в любом городе Украины, мы прилагаем максимум усилий, чтобы восстановить связь в регионах, где ведутся боевые действия…», - говорится в сообщении Vodafone.

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