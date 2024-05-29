Изменения, о которых сообщает телекоммуникационная компания «Киевстар», вступают в силу уже сегодня – что нужно знать.

С 29 мая "Киевстар" вводит некоторые изменения. Они будут касаться аобнентов контракта, линейки ВСЕ ВМЕСТЕ и некоторых тарифов подписки.

«Изменятся условия оплаты дополнительных услуг», – объяснили в «Киевстар».

Изменения будут касаться дополнительных предложений, которые абоненты используют, если иссякнет основной тариф, оплата будет несвоевременной, или если минуты или SMS не предусмотрены условиями.

"Общий объем услуг, а также плата за тариф останутся неизменными", - добавили в "Киевстар".

Теперь, объясняют в «Киевстар», абоненты смогут оплачивать дополнительные минуты, мегабайты или SMS отдельно. Ранее в этих тарифах была предусмотрена оплата только за пакеты таких услуг.

Следовательно, обновленные условия следующие. Звонки на другие мобильные и фиксированные сети Украины, в том числе для тарифов с услугой Роуминг как дома, будут стоить 3 грн/мин.

SMS на все сети Украины, в том числе для тарифных планов с Роуминг в качестве дома также будут стоить 3 грн/SMS.

20 грн/день – такова стоимость безлимитного мобильного интернета в Украине без ограничения скорости.

А вот мобильный интернет без ограничения скорости для Роуминг как дома обойдется в 0,08 грн/МБ.

Также «Киевстар» объявил тарифы SIM для устройств, ЛЮБОВЬ к родителям, Киевстар навсегда. Абонентам необходимо знать, что звонки на другие сети по Украине – 1 грн/мин, а SMS на украинские сети – 1 грн/SMS.

В «Киевстаре» также сообщили, что будут улучшены условия ТВОЙ Максимум.

"Теперь в тарифе увеличится объем ГБ без ограничений скорости - 100 ГБ на 4 недели", - сообщил оператор, что именно изменится.

Напомним, также стало известно, что абоненты "Киевстар" начали получать предупреждение от оператора об отключении 3G.

Как выяснилось, мобильный оператор планирует прекратить поддержку 3G для дальнейшего развития 4G-сети и внедрения новых технологий.

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