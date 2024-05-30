Мобильный оператор «Киевстар» вводит ряд изменений, и некоторые начнут действовать уже с 1 июня – что именно нужно знать абонентам.

«Киевстар» объявил абонентам об изменениях в услугах Статический IP-адрес и Гигабит.

В компании сообщили, что «Киевстар» и дальше будет предоставлять услуги фиксированной связи, чтобы абоненты Киевстар имели возможность пользоваться Домашним Интернетом до четырех часов после отключения электроэнергии.

"Чтобы инвестировать в энергонезависимость сети, Киевстар обновляет две услуги", - говорится в сообщении.

Изменения касаются услуг статический IP-адрес и гигабит

"С 1 июня 2024 года плата за каждую из этих услуг будет составлять 70 грн", - уточнили в "Киевстар".

В компании также уточнили, что пользователи Домашнего Интернета и тарифов Все Вместе, для которых изменятся условия оплаты, получат SMS об актуальной стоимости.

Напомним, что также с 1 июня Киевстар обновляет некоторые Суперсилы.

Так, с 1 июня абоненты Киевстар могут пользоваться обновленной Суперсилой с большим объемом SMS по Украине.

"В Суперсиле 100 SMS по Украине увеличится объем - 300 SMS", - рассказали в компании, добавив, что другие условия Суперсилы будут действовать без изменений.

Тем временем некоторые абоненты «Киевстар» жалуются на проблемы с мобильным и домашним интернетом при отключениях света.

В компании, реагируя на критику, заверили, что используются все технические возможности для обеспечения работы базовых станций в условиях отключения электроэнергии из-за аварий или плановых работ.

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