«Киевстар» объявил абонентам об изменениях в услугах Статический IP-адрес и Гигабит.
В компании сообщили, что «Киевстар» и дальше будет предоставлять услуги фиксированной связи, чтобы абоненты Киевстар имели возможность пользоваться Домашним Интернетом до четырех часов после отключения электроэнергии.
"Чтобы инвестировать в энергонезависимость сети, Киевстар обновляет две услуги", - говорится в сообщении.
Изменения касаются услуг статический IP-адрес и гигабит
"С 1 июня 2024 года плата за каждую из этих услуг будет составлять 70 грн", - уточнили в "Киевстар".
В компании также уточнили, что пользователи Домашнего Интернета и тарифов Все Вместе, для которых изменятся условия оплаты, получат SMS об актуальной стоимости.
Напомним, что также с 1 июня Киевстар обновляет некоторые Суперсилы.
Так, с 1 июня абоненты Киевстар могут пользоваться обновленной Суперсилой с большим объемом SMS по Украине.
"В Суперсиле 100 SMS по Украине увеличится объем - 300 SMS", - рассказали в компании, добавив, что другие условия Суперсилы будут действовать без изменений.
Тем временем некоторые абоненты «Киевстар» жалуются на проблемы с мобильным и домашним интернетом при отключениях света.
В компании, реагируя на критику, заверили, что используются все технические возможности для обеспечения работы базовых станций в условиях отключения электроэнергии из-за аварий или плановых работ.
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