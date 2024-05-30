Мобільний оператор «Lifecell» повідомив абонентам, чи варто розраховувати на компенсації через проблеми з Інтернетом та мобільним зв’язком.

В компанії «Lifecell» зробили заяву щодо компенсацій на тлі перебоїв зі зв'язком, пише Politeka.net.

«Як будете компенсувати за прийдешні рокі 22, та 23 і цей рік —- відсутність звьязку інтернетеого, телефонного , та обміну повідомленнями? При проплачених послугах? Ви ж не шахраї?», - поцікавилася одна з абоненток «Lifecell» на сторінці оператора у "Facebook".

В «Lifecell» підкреслили, що компенсацій чекати не варто.

«Якщо складнощі було спричинено форс-мажорними обставинами, то компенсації не передбачені

В даному випадку, руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок військових дій - це форс-мажорні обставини», - повідомили в компанії.

Нагадаємо, що раніше мобільні оператори повідомили своїм абонентам, як залишатися на зв’язку під час нових відключень електроенергії. Так, в Україні діє функція "Національного роумінгу". У разі зникнення сигналу одного з операторів абонент може переключитися на мережу інших операторів без додаткової плати або зміни номера.

Щоб підключитися до мережі іншого оператора в установках мобільного телефону необхідно вибрати автоматичний вибір мережі. Якщо автоматично зареєструватися в мережі не вийшло, необхідно зробити це вручну.

Також українцям рекомендують завантажити мапу "Пунктів незламності" - це допоможе знайти найближче місце, де можна зарядити телефон, підключитися до інтернету або зробити телефонний дзвінок.

Завантажити мапу можна у застосунку Дія.

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