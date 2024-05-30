Мобильный оператор «Lifecell» сообщил абонентам, стоит ли рассчитывать на компенсации из-за проблем с Интернетом и мобильной связью.

В компании Lifecell сделали заявление о компенсациях на фоне перебоев со связью, пишет Politeka.net.

«Как будете компенсировать за грядущие годы 22, и 23 и этот год – отсутствие связи интернет-, телефонной, и обмена сообщениями? При проплаченных услугах? Вы же не мошенники?», - поинтересовалась одна из абоненток Lifecell на странице оператора в Facebook.

В Lifecell подчеркнули, что компенсаций ждать не стоит.

«Если сложности были вызваны форс-мажорными обстоятельствами, то компенсации не предусмотрены

В данном случае, разрушение энергетической инфраструктуры в результате военных действий – это форс-мажорные обстоятельства», - сообщили в компании.

Напомним, что ранее мобильные операторы сообщили своим абонентам, как оставаться на связи при новых отключениях электроэнергии. Так, в Украине действует функция "Национального роуминга". При исчезновении сигнала одного из операторов абонент может переключиться на сеть других операторов без дополнительной платы или изменения номера.

Для подключения к сети другого оператора в настройках мобильного телефона необходимо выбрать автоматический выбор сети. Если вы не зарегистрировались автоматически в сети, необходимо сделать это вручную.

Также украинцам рекомендуют загрузить карту "Пунктов несокрушимости" - это поможет найти ближайшее место, где можно зарядить телефон, подключиться к интернету или совершить телефонный звонок.

Загрузить карту можно в приложении Дія

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