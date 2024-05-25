Мобільний оператор «Lifecell» попередив всіх своїх абонентів про небезпеку для їхніх номерів і пояснив, як уникнути проблем.

В компанії «Lifecell» повідомили клієнтів як можна захистити свій номер, пише Politeka.net.

«Для захисту ваших персональних даних рекомендуємо ідентифікувати номер. Ідентифікований номер дуже важко викрасти, адже він прив'язаний до ваших паспортних даних», - зазначали в «Lifecell», підкресливши, що ідентифікувати номер можна за допомогою Bank ID.

Крім того, в «Lifecell» нагадали про послугу "Мобільний захист", за допомогою якої можна захистити свій мобільний телефон.

«Якщо ваш телефон потрапить до рук зловмисників, ви втрачаєте не просто телефон, ви втрачаєте доступ до ваших акаунтів в соцмережах та платіжних системах, що дозволить їм розповсюджувати неправдиву інформацію та користуватися вашими коштами. Том рекомендуємо захистити ваш телефон заздалегідь, щоб не дати шахраям жодного шансу отримати ваші персональні дані та гроші!», - закликають в «Lifecell».

Нагадаємо, що шахраї в Україні освоїли також схеми крадіжки мобільних номерів. Зокрема, за допомогою перевипуску SIM-карток.

Є низка ознак, яку можуть вказати на те, що номер телефону у небезпеці.

Так, за словами кіберфахівців, варто насторожитися, якщо дзвонять кілька разів поспіль від імені служб таксі або різних організацій та схиляють передзвонити. Ще одна тривожна ознака – на мобільний рахунок надійшла невелика сума грошей, але власник номеру її не вносив.

Останні новини України:

Абоненти "Київстар" відчують зміни: що буде зі зв'язком.

Очікуйте на SMS: "Київстар" опередив абонентів, що ціни зміняться.

Автоматично переведуть на інший тариф: "Vodafone" звернувся до абонентів.