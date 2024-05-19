Абонент «Lifecell» стверджує, що про зміну вартості тарифу його не попереджали.

«До речі, оператор мене 22.02.2023 не повідомляв про збільшення ціни мого тарифу аж на цілих 50 гривень. Це вже наглість».

Також абонент поскаржився взагалі на методи роботи «Lifecell». Мовляв, компанія «займається рекламою по тєлікам і всяким л0х0троном. По типу казіку, браузера, пародії на Spotify. Але що цікаве: додатки ж платні, оператор хоче брати бабло за браузер який скачали 1000 разів та й все інше. Але сама головна функція має бути - це звʼязок та стабільний доступ до інтернету, але оператор не може повністю його надати», - поскаржився абонент. За словами клієнта «Lifecell» у Шепетівському районі інтернет погано працює в приміщенні, де довжина стіни не така як в квартирах.

«Звісно, треба шукати службу підтримки лайфа, щоби от це все надати, але замість вирішення проблеми служба підтримки просто напросто кидає абонента на подавні часи, залишаючи абонента з інтернетом який зависає. Хоча служба підтримки та й інші мають вирішувати такі проблеми, але у лайфа все через задню», - кип’ятиться абонент.

Чоловіка також дратує той факт, що ціни на тарифи зростають, а якість послуг, на його думку, ні.

В «Lifecell» запевнили розлюченого абонента, що в компанії готові докласти всіх зусиль для вирішення складностей, що виникають.

Додамо, раніше у «Lifecell» назвали головну причину підвищення тарифів.

«Інформація про подорожчання не найприємніша новина і ми розуміємо ваше ставлення до цього. Дуже хочеться, щоб тарифи не змінювалися, навіть якщо в цілому життя дорожчає, але щоб підтримувати якість послуг, нам доводиться збільшувати свої витрати на зв’язок», – пояснювали у «Lifecell», реагуючи на скарги.

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