Абонент Lifecell утверждает, что об изменении стоимости тарифа его не предупреждали.

«Кстати, оператор меня 22.02.2023 не сообщал об увеличении цены моего тарифа на целых 50 гривен. Это уже наглость».

Также абонент пожаловался вообще на методы работы Lifecell. Мол, компания «занимается рекламой по телекам и всяким лихтроном. По типу казика, браузера, пародии на Spotify. Но что интересно: приложения же платные, оператор хочет брать бабло за браузер, который скачали 1000 раз и все остальное. Но самая главная функция должна быть - это связь и стабильный доступ к интернету, но оператор не может полностью ее предоставить», - пожаловался абонент.

По словам клиента Lifecell в Шепетовском районе интернет плохо работает в помещении, где длина стены не такая, как в квартирах.

«Конечно, надо искать службу поддержки лайфа, чтобы вот это все предоставить, но вместо решения проблемы служба поддержки просто бросает абонента на давние времена, оставляя абонента с интернетом, который зависает. Хотя служба поддержки и другие должны решать такие проблемы, но у лайфа все через заднюю», - кипятится абонент.

Мужчину также раздражает тот факт, что цены на тарифы растут, а качество услуг, по его мнению, нет.

В «Lifecell» заверили разъяренного абонента, что в компании готовы приложить все усилия для решения возникающих сложностей.

Добавим, ранее в Lifecell назвали главную причину повышения тарифов.

«Информация о подорожании не самая приятная новость, и мы понимаем ваше отношение к этому. Очень хочется, чтобы тарифы не менялись, даже если в целом жизнь дорожает, но, чтобы поддерживать качество услуг, нам приходится увеличивать свои расходы на связь», – объясняли в Lifecell, реагируя на жалобы.

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