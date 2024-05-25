Мобильный оператор Lifecell предупредил всех своих абонентов об опасности для их номеров и объяснил, как избежать проблем.

В компании Lifecell сообщили клиентам как можно защитить свой номер, пишет Politeka.net.

"Для защиты ваших персональных данных рекомендуем идентифицировать номер. Идентифицированный номер очень трудно украсть, ведь он привязан к вашим паспортным данным», - отмечали в Lifecell, подчеркнув, что идентифицировать номер можно с помощью Bank ID.

Кроме того, в Lifecell напомнили об услуге "Мобильная защита", с помощью которой можно защитить свой мобильный телефон.

«Если ваш телефон попадет в руки злоумышленников, вы теряете не просто телефон, вы лишаетесь доступа к вашим аккаунтам в соцсетях и платежных системах, что позволит им распространять ложную информацию и пользоваться вашими средствами. Том рекомендуем защитить телефон заранее, чтобы не дать мошенникам никакого шанса получить ваши персональные данные и деньги!», - призывают в «Lifecell».

Напомним, что аферисты в Украине освоили также схемы кражи мобильных номеров. В частности, с помощью перевыпуска SIM-карт.

Есть ряд признаков, которые могут указывать на то, что номер телефона находится в опасности.

Так, по словам киберспециалистов, следует насторожиться, если звонят несколько раз подряд от имени служб такси или разных организаций и склоняют перезвонить. Еще один тревожный признак – на мобильный счет поступила небольшая сумма денег, но владелец номера ее не вносил.

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