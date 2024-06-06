Абоненты мобильных операторов, действующие на территории Украины, уже могли заметить, что во время исчезновения электроэнергии мобильная связь несколько часов работает, а доступ к сети интернет работает с отметкой 4G, затем только 3G и интернет 2G EDGE.
В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКЭК), объяснили причину проблем.
«Существенная нагрузка на сеть и увеличение количества пользователей уменьшает срок автономной работы на резервных батареях и снижает качество услуги мобильного интернета стандарта 4G», - говорят специалисты.
В период отключения света всем абонентам советуют пользоваться услугами SMS и мессенджеров, которым требуется меньше ресурсов, чем мобильным интернетом.
Также абонентов Киевстар, Lifecell и Vodafone просят не злоупотреблять передачей данных: фотографии, видео, голосовые сообщения лучше не передавать, ограничитесь базовым функционалом.
«В случае потери связи в сети вашего оператора можно воспользоваться услугой национального роуминга на сетях операторов Vodafone Ukraine Kyivstar Lifecell и 3mob – выгодная мобильная связь», - подчеркнули в НКЭК.
Напомним, что ранее Киевстар призвал абонентов взвешенно пользоваться услугами связи во время блекаутов и беречь сеть. То есть отказаться от видеосвязи, не смотреть видео через мобильный Интернет, не загружать «тяжелые» файлы.
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