Всем, кто пользуется мобильной связью и интернетом, независимо от мобильного оператора, необходимо знать о правилах, которые вновь стали актуальными при выключении света.

Абоненты мобильных операторов, действующие на территории Украины, уже могли заметить, что во время исчезновения электроэнергии мобильная связь несколько часов работает, а доступ к сети интернет работает с отметкой 4G, затем только 3G и интернет 2G EDGE.

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКЭК), объяснили причину проблем.

«Существенная нагрузка на сеть и увеличение количества пользователей уменьшает срок автономной работы на резервных батареях и снижает качество услуги мобильного интернета стандарта 4G», - говорят специалисты.

В период отключения света всем абонентам советуют пользоваться услугами SMS и мессенджеров, которым требуется меньше ресурсов, чем мобильным интернетом.

Также абонентов Киевстар, Lifecell и Vodafone просят не злоупотреблять передачей данных: фотографии, видео, голосовые сообщения лучше не передавать, ограничитесь базовым функционалом.

«В случае потери связи в сети вашего оператора можно воспользоваться услугой национального роуминга на сетях операторов Vodafone Ukraine Kyivstar Lifecell и 3mob – выгодная мобильная связь», - подчеркнули в НКЭК.

Напомним, что ранее Киевстар призвал абонентов взвешенно пользоваться услугами связи во время блекаутов и беречь сеть. То есть отказаться от видеосвязи, не смотреть видео через мобильный Интернет, не загружать «тяжелые» файлы.

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