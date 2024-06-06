В Україні вперше запустили 5G, головна відмінність якого від 4G це швидкість роботи, однак не всі смартфони здатні його підтримувати.

В Україні вперше в тестовому режимі запустили технологію 5G, пише Politeka.net.

На даний момент її тестує компанія Vodafone.

Зараз 5G працює в понад 90 країнах світу. Зокрема, Європейський Союз планує покрити 5G територію всіх міст та основних шляхів до 2025 року.

У порівнянні з попередніми поколіннями 5G, крім зростання пропускної здатності, забезпечує підвищення надійності зв'язку, зниження затримок і витрати енергії, а також можливість прямого з'єднання між пристроями, без використання базових станцій.

Як перевірити, чи підтримує смартфон 5G.

Також підкреслимо, що смартфони з 5G мають підтримку нового сучасного способу бездротового зв'язку, набагато ефективного своїх попередників.

Отже, як дізнатися, чи підтримує телефон 5G - для цього є кілька способів. Один з найпростіших – дізнатися в налаштуваннях. Деякі виробники вказують на підтримку 5G у своїх пристроях, тому можна перевірити технічні характеристики смартфона або ж знайти інформацію на офіційному сайті виробника.

Також, дізнатися, чи підтримує смартфон 5G можна за допомогою спецальних онлайн-ресурсів. Просто необхідно буде ввести модель свого пристрою на веб-сайті такої служби.

Зазанчимо, що раніше мобільний оператор «Lifecell» повідомляв, що компанія розширила перелік країн, в яких його абонентам доступний 5G. Наразі цей список налічує 47 країн.

Як перевірити, чи підтримує смартфон 5G.

Найпопулярніші пристрої, на яких абоненти lifecell користуються 5G – це iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12, iPhone 14 Pro, iPhone 13 Pro, iPhone 12 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14.

Серед користувачів Android популярність здобуває смартфон Galaxy A53 5G, який використовується для підключення до мережі 5G.

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