В Украине впервые запустили 5G, главное отличие которого от 4G – это скорость работы, однако не все смартфоны способны его поддерживать.

В Украине впервые в тестовом режиме была запущена технология 5G, пишет Politeka.net.

Сейчас ее тестирует компания Vodafone.

Сейчас 5G работает более чем в 90 странах мира. В частности, Европейский Союз планирует покрыть 5G территорию всех городов и основных путей к 2025 году.

По сравнению с предыдущими поколениями 5G, помимо роста пропускной способности, обеспечивает повышение надежности связи, снижение задержек и расход энергии, а также возможность прямого соединения между устройствами, без использования базовых станций.

Как проверить, поддерживает ли смартфон 5G

Также подчеркнем, что смартфоны c 5G имеют поддержку нового современного способа беспроводной связи, гораздо эффективнее своих предшественников.

Итак, как узнать, поддерживает ли телефон 5G – для этого есть несколько способов. Один из самых простых – узнать в настройках. Некоторые производители указывают поддержку 5G в своих устройствах, поэтому можно проверить технические характеристики смартфона или найти информацию на официальном сайте производителя.

Также, узнать, поддерживает ли смартфон 5G можна с помощью специальных онлайн-ресурсов. Просто необходимо ввести модель устройства на веб-сайте такой службы.

Напомним, что ранее мобильный оператор «Lifecell» сообщал, что компания расширила перечень стран, в которых его абонентам доступен 5G. В настоящее время этот список насчитывает 47 стран.

Как проверить, поддерживает ли смартфон 5G

Самые популярные устройства, на которых абоненты lifecell пользуются 5G – это iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12, iPhone 14 Pro, iPhone 13 Pro, iPhone 12 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14.

Среди пользователей Android популярность приобретает смартфон Galaxy A53 5G, используемый для подключения к сети 5G.

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