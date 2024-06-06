В компанії «Yasno» наголосили, що ситуація з електроенергією в Україні залишається складною, тому обмеження продовжуються, але одному з українских міст не пощастить найбільше.

Як заявили в «Yasno» на тлі відключення електроенергії, з урахуванням ремонтів блоків та останніми руйнуваннями катастрофічно не вистачає електроенергії на наші потреби.

«Тому обмеження будуть. Будуть в графіках. Якщо будемо не вкладатись, то Укренерго буде вводити екстрені обмеження», - попередив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.

Також Коваленко повідомив, що у Києві «відключають трохи більше, ніж по решті регіонів».

За його словами, це повʼязано в тому числі з великою кількістю критичної інфраструктури.

«Тобто від максимально можливого обʼєму споживання віднімається обʼєм критичної і вже залишок розподіляється між всіма споживачами», - повідомив Коваленко, додавши, що сподівається на те, що ситуація трохи сбалансується найближчим часом.

Коваленко також уточнив, що зараз відключення стосуються і тих, хто в «сірій зоні».

Додамо, у свою чергу в Мінцифри пояснили, чому під час відключень світла погіршується мобільний звʼязок та інтернет.

Згідно з повідомленням, під час відключень світла можна спостерігати нестабільний зв'язок або зміну мобільного інтернету з 4G на Е через перенавантаження мереж мобільних операторів. Експерти пояснюють, що зазвичай більшість інтернет-трафіку вживається через домашній або офісний інтернет, а під час знеструмлень українці переключаються на мобільний.

«Тому навантаження на мобільну мережу зростає майже в 10 разів і звʼязок та інтернет стають нестабільними", - пояснили в міністерстві.

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