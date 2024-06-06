В компании Yasno подчеркнули, что ситуация с электроэнергией в Украине остается сложной, поэтому ограничения продолжаются, но одному из украинских городов не повезет больше всего.

Как заявили в Yasno на фоне отключения электроэнергии , с учетом ремонтов блоков и последними разрушениями катастрофически не хватает электроэнергии на наши нужды.

«Поэтому ограничения будут. Будут в графиках. Если будем не вкладываться, то Укрэнерго будет вводить экстренные ограничения», – предупредил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко.

Также Коваленко сообщил, что в Киеве «отключают немного больше, чем по остальным регионам».

По его словам, это связано, в том числе, с большим количеством критической инфраструктуры.

"То есть от максимально возможного объема потребления вычитается объем критической и уже остаток распределяется между всеми потребителями", - сообщил Коваленко, добавив, что надеется на то, что ситуация немного сбалансируется в ближайшее время.

Коваленко также уточнил, что сейчас отключения относятся и к тем, кто в «серой зоне».

Добавим, в свою очередь, в Минцифры объяснили, почему во время отключений света ухудшается мобильная связь и интернет.

Согласно сообщению, при отключениях света можно наблюдать нестабильную связь или изменение мобильного интернета с 4G на Е из-за перегрузки сетей мобильных операторов. Эксперты объясняют, что обычно большинство интернет-трафика используется через домашний или офисный интернет, а во время обесточений украинцы переключаются на мобильный.

"Поэтому нагрузка на мобильную сеть растет почти в 10 раз и связь и интернет становятся нестабильными", - пояснили в министерстве.

Последние новости Украины:

"Вне зоны досягаемости постоянно": "Киевстар" указал на важный нюанс.

"Света не будет сутки?": в "ДТЭК" ответили, к чему готовиться.

Станет легче: в "Укрэнерго" обнадежили, когда будут отключать свет реже.