В «Укренерго» зробили нову заяву стосовно відключення світла і яка зараз ситуація в енергосистемі України.

Так, в «Укренерго» назвали основні причини, через які ситуація в енергосистемі різко погіршилася, пише Politeka.net.

Це і наслідки масованої ракетної атаки, і зниження продуктивності сонячних електростанцій через хмарність, а також збільшення споживання електроенергії через потепління. Також вагомим фактором є ремонти на атомних електростанціях.

За словами голови правління НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького, найближчим часом суттєвого збільшення лімітів споживання електроенергії для областей України очікувати не слід.

Ці ліміти, підкреслює Кудрицький, від наявної генеруючої потужності. Тобто, скільки електроенергії може виробитись й імпортуватися – стільки і розподіляться між областями. Тож, зміна цих лімітів можлива тільки у разі суттєвого відновлення пошкоджених енергоблоків або суттєвого зниження споживання. Однак, не очікується ні того, ні іншого.

Таким чином, ситуація на цьому тижні залишатиметься складною.

«Єдине – на вихідних споживання впаде. Це завжди відбувається так, це сталий тренд. Тому на вихідних буде трохи легше», - повідомив Кудрицький.

Зазначимо, сьогодні, 5 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується впродовж цсієї доби.

Нагадаємо також, що 4 червня «Укренерго» застосовувало і аварійні відключення, і спеціальні графіки аварійних відключень для побутових та промислових споживачів в цих регіонах.

«Можливі перерви в енергопостачанні об’єктів критичної інфраструктури», - попереджали в «Укренерго».

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