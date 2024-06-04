В «ДТЕК» на тлі повернення графіків відключень електроенергії розповіли українцям, чому поки вони годинами сидять без світла на вулицях можуть сяяти рекламні щити.

Зокрема, на таку ситуацію в «ДТЕК» поскаржилася киянка.

«Вимкнули світло по сірим графікам, зато два здоровенних білборди на Голосіївському проспекті сяють на повну, це ж так потрібно за такої кількості дефіциту…», - повідомила жінка на офіційній сторінці «ДТЕК Київські електромережі» у Facebook.

В «ДТЕК» відреагували на скаргу, пояснивши, чому це відбувається.

«На жаль, ми не можемо виключати кожну рекламну вивіску чи підсвітку будівлі. Як не можемо відключити, наприклад, кондиціонери в квартирах і будинках клієнтів. Ми можемо відключати тільки цілі лінії», - підкреслили в «ДТЕК Київські електромережі».

Енергетики також повідомили, що «ДТЕК» постійно звертається до всіх клієнтів клієнтів і представників бізнесу з проханням економно використовувати електроенергію.

Також кияни скаржаться, що «в інших містах люди живуть зі світлом і тільки Київ по 12 годин без електрики». Мовляв, іншим теж необхідно вимикати.

«За формування лімітів для кожної області відповідає НЕК Укренерго. Контролює прорахунки лімітів для кожної області – Міністерство енергетики. Головна задача оператора системи розподілу – дотримуватися доведених лімітів задля збереження роботи енергосистеми в умовах дефіциту електроенергії», - пояснили в «ДТЕК Київські еклектромережі» ситуацію щодо відключень світла.

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