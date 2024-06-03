В «Укренерго» попередили українців, що цього тижня дефіцит в енергосистемі буде суттєво вищим, ніж минулого тижня.

На цьому тижні ситуація зі світлом буде гіршою, якщо порівнювати з минулим тижнем, пише Politeka.net.

Про це українців попередив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, це пов’язано з виведенням у плановий ремонт двох блоків атомних електростанцій, наслідками обстрілів об'єктів енергетики 31 травня й 1 червня, а також ще одним фактором – прогнозованим зростанням споживання електроенергії через підвищення температури та використання кондиціонерів.

Кудрицький підкреслив, що дефіцит, якого ми були позбавлені протягом кількох днів на минулому тижні, повернеться.

«І повернеться в досить серйозному обсязі», - попередив голова правління "Укренерго".

Кудрицький наголосив, що цей дефіцит не може бути перекритий імпортом електроенергії з Європи, тому з третього червня протягом всієї доби очікуються планові графіки відключень.

Найбільший дефіцит електроенергії буде спостерігатися в ранкові й вечірні години.

Однак, за словами Кудрицького, дефіцит зберігатиметься протягом всієї доби, і "фізично неможливо забезпечити відсутність вимкнень навіть вночі".

"Буквально в останні пару днів дуже сильно зріс обсяг імпорту саме вночі з Європи, він збільшився в 2-2,5 рази. Але навіть цього недостатньо, щоб повністю уникнути відключень вночі. Інша справа, що тривалість відключень вночі буде більш м’якою", – повідомив Кудрицький.

Нагадаємо, раніше в «Укренерго» повідомляли, що в спекотні місяці графіки відключень електроенергії можуть бути жорсткішими.

У компанії розповіли, що спека негативно впливає на роботу сонячних панелей і за надвисоких температур вироблення сонячної енергії буде нижчим, ніж зараз. Одночасно споживання буде вищим, адже люди вмикатимуть кондиціонери та вентилятори.

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