Диспетчерський центр «Укренерго» застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.

В «Укренерго» зробили термінову заяву щодо відключень електроенергії.

Згідно із заявою, з 6:40 до 09:00 «Укренерго» застосовано контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах країни.

«Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується. Причина – збільшення дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів», - попередили в «Укренерго».

Крім того, в «Укренерго» підкреслили, що сьогодні, 15 травня, з 00:00 до 24:00 для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, контрольовані аварійні відключення споживачів ввечері 14 травня були вимушено застосовані по всій Україні через значний дефіцит електроенергії в системі.

«Орієнтовно до 10 відсотків споживачів відключено до кінця доби», - повідомляв голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Вдатись до екстрених заходів «Укренерго» довелось через різке зростання споживання увечері під час похолодання на тлі негативних наслідків попередніх обстрілів об’єктів енергетики.

Підкреслювалось, що Залученого імпорту електроенергії, аварійної допомоги та застосування обмежень для промисловості виявилось недостатньо для балансування системи.

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«Екстрені відключення: Київ, Київська область, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина. На жаль, важка ситуація в енергосистемі триває. Тому за вказівкою Укренерго, застосовуються екстрені відключення», - йдеться у повідомленні.

В ДТЕК запевняють, що енергетики по всій країні роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію.

«Якщо в вашій домівці є світло, будь ласка, споживайте його розумно. Це сильно допоможе енергосистемі», - звертаються в ДТЕК до українців.

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