В Україні більшу частину доби спостерігається дефіцит електроенергії, у зв'язку з цим по всій країні запровадять обмеження.

На 13 травня вже заплановано рекордний обсяг імпорту із п'яти країн Європи. На ранок було знеструмлено 412 населених пунктів: через бойові дії – у Донецькій, Харківській, Херсонській областях, з технічних причин – у Сумській області. Увечері будуть відключення в деяких областях України, повідомили в "Укренерго" .

"Залучення аварійної допомоги передбачається і в години вечірнього максимуму споживання електроенергії. Також через нестачу електроенергії у вечірній час можливі обмеження споживання для промислових споживачів", - відзначили представники відомства.

Крім того, за інформацією Міністерства енергетики, протягом минулої доби у Харківській області через ворожі обстріли були пошкоджені газопроводи, що призвело до відключення від газопостачання 432 абонентів. На Донеччині через бойові дії газопостачання було зупинено для 97 споживачів, а у Сумській області - для 21 споживача.

Поліція отримала повідомлення про можливе замінування одного з енергетичних об'єктів, але під час перевірки підозрілих предметів не знайдено.

Громадян закликають обмежити використання енергоємних приладів у пікові години, особливо з 17:00 до 22:00, оскільки більшу частину доби в Україні спостерігається дефіцит електроенергії. З метою зменшення навантаження, з 17:00 до 24:00 будуть введені обмеження для промислових споживачів по всій країні.

Представники промисловості закликані переглянути виробничі процеси, аби знизити навантаження на енергосистему, та максимально використовувати імпорт для забезпечення безперебійної роботи та підвищення стійкості енергосистеми.

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