В Украине большую часть суток наблюдается дефицит электроэнергии, в связи с этим по всей стране будут введены ограничения.

К 13 мая уже запланирован рекордный объем импорта из пяти стран Европы. На утро было обесточено 412 населенных пунктов: из-за боевых действий – в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях, по техническим причинам – в Сумской области. Вечером будут отключения в некоторых областях Украины, сообщили в " Укрэнерго " .

"Привлечение аварийной помощи предполагается и в часы вечернего максимума потребления электроэнергии. Также из-за нехватки электроэнергии в вечернее время возможны ограничения потребления для промышленных потребителей", - отметили представители ведомства.

Кроме того, по информации Министерства энергетики, за прошедшие сутки в Харьковской области из-за вражеских обстрелов были повреждены газопроводы, что привело к отключению от газоснабжения 432 абонентов. В Донецкой области из-за боевых действий газоснабжения было остановлено для 97 потребителей, а в Сумской области - для 21 потребителя.

Полиция получила уведомление о возможном заминировании одного из энергетических объектов, но во время проверки подозрительных предметов не найдено.

Граждан призывают ограничить использование энергоемких приборов в пиковые часы, особенно с 17.00 до 22.00, поскольку большую часть суток в Украине наблюдается дефицит электроэнергии. В целях уменьшения нагрузки, с 17:00 до 24:00 будут введены ограничения для промышленных потребителей по всей стране.

Представители промышленности призваны пересмотреть производственные процессы, чтобы снизить нагрузку на энергосистему и максимально использовать импорт для обеспечения бесперебойной работы и повышения устойчивости энергосистемы.

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