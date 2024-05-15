Диспетчерский центр "Укрэнерго" применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.

В «Укрэнерго» сделали срочное заявление об отключениях электроэнергии.

Согласно заявлению, с 6.40 до 09.00 «Укрэнерго» применены контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах страны.

«Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается. Причина – увеличение дефицита электроэнергии в результате роста потребления из-за похолодания на фоне последствий российских обстрелов», - предупредили в «Укрэнерго».

Кроме того, в «Укрэнерго» подчеркнули, что сегодня, 15 мая, с 00.00 до 24.00 для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

Напомним, контролируемые аварийные отключения потребителей вечером 14 мая были вынужденно применены по всей Украине из-за значительного дефицита электроэнергии в системе.

«Ориентировочно до 10 процентов потребителей отключены до конца суток», – сообщал председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Предпринять экстренные меры «Укрэнерго» пришлось из-за резкого роста потребления вечером во время похолодания на фоне негативных последствий предварительных обстрелов объектов энергетики.

Подчеркивалось, что привлеченный импорт электроэнергии, аварийной помощи и применение ограничений для промышленности оказалось недостаточно для балансировки системы.

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«Экстренные отключения: Киев, Киевская область, Одесщина, Днепропетровщина, Донетчина. К сожалению, тяжелая ситуация в энергосистеме продолжается. Поэтому по указанию Укрэнерго применяются экстренные отключения», - говорится в сообщении.

В ДТЭК уверяют, что энергетики по всей стране делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию.

«Если в вашем доме есть свет, пожалуйста, потребляйте его разумно. Это сильно поможет энергосистеме», - обращаются в ДТЭК к украинцам.

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