В «ДТЕК» зробили нову заяву стосовно ситуації з енергетикою в Україні і графіків стабілізаційних відключень світла, що призвело до нової хвилін паніки серед українців.

Так, в «ДТЕК» повідомили, що енергетики вимушені реагувати на «щільну хмарність», яка заважає працювати СЕС потужніше. Тому, наприклад, 23 травня, графіки відключень діяли протягом усього дня.

«Відключення світла є необхідним заходом для збереження енергосистеми. Ворогом зруйновано 80% теплової генерації, дефіцит в енергосистемі залишається значним», - наголошували в «ДТЕК Київські електромережі».

Інформація щодо того, що графіки відключень і щильна хмарність пов’язані між собою шокувала деяких українців. Люди панікують, що восени і взимку через відсутність сонячного світла доведеться взагалі жити без електроенергії.

«… Я так розумію, що взимку світла в Києві не буде взагалі? Бо якщо у вас якась мінімальна хмаринка спричиняє вимкнення світла, то що буде взимку? Як чесний споживач, який чесно і вчасно сплачує усі ваші рахунки, я маю право знати відповідь!..»,

«ДТЕК Київські електромережі, вибачте, але на що збільшилось споживання електроенергії? Всі ввімкнули насоси для відкачування води? Чи кондиціонери і обігрівачі, щоб висушити калюжі? Це не смішно, ваші відповіді схожі на відповіді зовсім неадекватних людей. Щільна хмарність - відключення, спекотно - відключення, вітер - відключення. Просто скажіть людям правду!»,

«Восени і взимку світла не буде взагалі?», - панікують споживачі.

В «ДТЕК Київські електромережі» відреагували на хвилювання українців, підкресливши, що ліміти споживання електроенергії визначає і доводить НЕК «Укренерго», спираючись на стан енергосистеми та наявний дефіцит потужності.

«Через негоду збільшилось споживання електроенергії. Виробляємої електроенергії/пропускної спроможності недостатньо для забезпечення світлом всіх мешканців області/міста/району, тому застосовані стабілізаційні відключення», - відповіли у «ДТЕК Київські електромережі».

Додамо, що раніше депутат Київради Леонід Ємець заявив, що взимку кияни можуть зіткнутися з тижневими відключеннями.

За його словами, столиця вже забронювала обладнання для створення електроенергії. Для цього дозволено залучити кошти міжнародних партнерів в розмірі близько 4 млрд гривень.

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