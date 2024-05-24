В «ДТЭК» сделали новое заявление по поводу ситуации с энергетикой в ​​Украине и графиков стабилизационных отключений света, что привело к новой волне паники среди украинцев.

Так, в ДТЭК сообщили, что энергетики вынуждены реагировать на «плотную облачность», которая мешает работать СЭС мощнее. Поэтому, например, 23 мая графики отключений действовали в течение всего дня.

«Отключение света является необходимой мерой для сохранения энергосистемы. Врагом разрушены 80% тепловой генерации, дефицит в энергосистеме остается значительным», - отмечали в «ДТЭК Киевские электросети».

Информация о том, что графики отключений и облачность связаны между собой шокировала некоторых украинцев. Люди паникуют, что осенью и зимой из-за отсутствия солнечного света придется жить вообще без электроэнергии.

«…Я так понимаю, что зимой света в Киеве не будет вообще? Ибо если у вас какое-то минимальное облако влечет за собой отключение света, то что будет зимой? Как честный потребитель, честно и вовремя оплачивающий все ваши счета, я имею право знать ответ!..»,

«ДТЭК Киевские электросети, извините, но на что увеличилось потребление электроэнергии? Все включили насосы для откачки воды? Или кондиционеры и обогреватели, чтобы высушить лужи? Это не смешно, ваши ответы похожи на ответы совсем неадекватных людей. Плотная облачность – отключение, жарко – отключение, ветер – отключение. Просто скажите людям правду!»,

«Осенью и зимой света не будет вообще?» , - паникуют потребители.

В «ДТЭК Киевские электросети» отреагировали на волнение украинцев, подчеркнув, что лимиты потребления электроэнергии определяет и доказывает НЭК «Укрэнерго», опираясь на состояние энергосистемы и дефицит мощности.

«Из-за непогоды увеличилось потребление электроэнергии. Производимой электроэнергию/пропускной способноси недостаточно для обеспечения светом всех жителей области/города/района, поэтому применены стабилизационные отключения», - ответили в «ДТЭК Киевские электросети».

Ранее депутат Киевсовета Леонид Емец заявил, что зимой киевляне могут столкнуться с недельными отключениями.

По его словам, столица уже забронировала оборудование для создания электроэнергии. Для этого разрешено привлечь средства международных партнеров в размере около 4 млрд. гривен.

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