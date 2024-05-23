В «ДТЕК» зробили важливе пояснення щодо нових відключень електроенергії – від чого все залежить і коли вносяться корективи.

В «ДТЕК» наголошують, що відключення світла – це вимушений крок, який допоможе врятувати енергосистему.

За словами енергетиків, ворог зруйнував 80% теплової генерації, тож дефіцит в енергосистемі значний.

«Просимо не вмикати одночасно всі прилади після відновлення світла. Це допоможе уникнути нових відключень світла через аварії», - наголошують в «ДТЕК».

Також українцям повідомили, що дізнатися про відключення можна в чат-боті «ДТЕК» в Viber чи Telegram або ж у Київ Цифровий.

Крім того графіки відключень розміщені на сайті «ДТЕК», - необхідно перейти в розділі «Відсутня електроенергія».

У свою чергу споживачі скаржаться на несправедливі відключення електроенергії і вимагають пояснень щодо лімітів.

«Знов як і в 22-23 році. Одні дома виключають, інші зовсім ні!!! Можна хоча б по черзі це робити.. ще й хитро пишуть, що там відключення, а світло що і в ночі горіло і зараз там є…»,

«На сьогодні теж був ліміт 75%, а світло вдень не вимикали. На завтра теж 75 %, а будуть цілий день відключення. Поясніть, як змінюються 75% в залежності від дня тижня? Навіщо відключення за графіком при ліміті в 75 % від потреби», - пишуть споживачі.

В «ДТЕК» пояснили, що наразі в мережі спостерігається дефіцит генерації електроенергії:

«Все залежить від погодних умов та частоти обстрілів нашої країни. За час повномасштабної війни ворог завдав величезної шкоди енергосистемі – пошкоджені об'єкти генерації електроенергії, її передачі та розподілу…».

Також в «ДТЕК» наголосили, що відключення необхідні, для стабілізації ситуації в енергосистемі.

«Якщо генерації буде вистачати на потреби споживачів, відключення в певні проміжки доби можуть бути скасовані», - кажуть в «ДТЕК», порадивши споживачамслідкувати за інформацією.

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