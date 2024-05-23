В «ДТЭК» сделали важное объяснение новых отключений электроэнергии – от чего все зависит и когда вносятся коррективы.

В «ДТЭК» отмечают, что отключение света – это вынужденный шаг, который поможет спасти энергосистему.

По словам энергетиков, враг разрушил 80% тепловой генерации, поэтому дефицит в энергосистеме значителен.

«Просим не включать одновременно все приборы после восстановления света. Это поможет избежать новых отключений света из-за аварий», - подчеркивают в «ДТЭК».

Также украинцам сообщили, что узнать об отключениях можно в чат-боте «ДТЭК» в Viber или Telegram или же в Киев Цифровой.

Кроме того, графики отключений размещены на сайте «ДТЭК», - необходимо перейти в разделе «Отсутствует электроэнергия».

В свою очередь потребители жалуются на несправедливые отключения электроэнергии и требуют пояснений по лимитам.

«Снова как и в 22-23 году. Одни дома исключают, другие совсем нет! Можно хотя бы по очереди это делать… еще и хитро пишут, что там отключение, а свет что и ночью горел и сейчас там есть…»,

«На сегодняшний день тоже был лимит 75%, а свет днем ​​не выключали. На завтра тоже 75%, а будут целый день отключения. Объясните, как изменяются 75% в зависимости от дня недели? Зачем отключение по графику при лимите в 75% от потребности» , - пишут потребители.

В «ДТЭК» объяснили, что в сети наблюдается дефицит генерации электроэнергии:

Все зависит от погодных условий и частоты обстрелов нашей страны. За время полномасштабной войны враг нанес огромный ущерб энергосистеме – повреждены объекты генерации электроэнергии, ее передачи и распределения…».

Также в «ДТЭК» отметили, что отключения необходимы для стабилизации ситуации в энергосистеме.

"Если генерации будет хватать на нужды потребителей, отключения в определенные промежутки суток могут быть отменены" , - говорят в "ДТЭК", посоветовав потребителям следить за информацией.

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