Енергетики попереджають про нові стабілізаційні відключення електроенергії та пояснюють, що відбувається і чому вже влітку доводиться жити без світла.

Згідно з новим попередженням ДТЕК, 21 травня знову застосовуватимуться графіки знеструмлень.

Попередження стосується Києва, Київщини, Одещини, Дніпропетровщинии і Донеччини.

«За вказівкою Укренерго завтра ВЕСЬ ДЕНЬ з 00:00 до 24:00 застосовуватимуться графіки знеструмлень. Просимо споживати електрику ощадливо», - йдеться у терміновому повідомленні.

Тим часом в ДТЕК Київські електромережі наголосили, що графіки відключень необхідні через дефіцит електроенергії в країні.

«Зверніть увагу, якщо дефіцит буде збільшуватись, відключення можливі також в світло-сіру зону графіку», - попереджають в ДТЕК Київські електромережі.

Людей закликають не вмикати одночасно всі прилади після відновлення світла. Це, як пояснюють в ДТЕК, допоможе уникнути нових відключень світла через аварії.

Нові відключення схвилювали багатьох українців. Мовляв, якщо вже зараз доводиться жити із графиками відключень, то що буде у холодні місяці.

«Що вам тепер заважає? Знову обігрівачі? Не було в Києві та області останнім часом пошкоджень. Навіщо ви це робите?»,

«А що будемо робити восени і взимку?!»,

«Взагалі то, центральні та північні не постраждали так, як Одеса чи Харків, а Київ вимикают частіше, ніж їх, як це розуміти?»,

«А як щодо продажу електроенергії закордон? Вигідні тарифи, певно? А для своїх громадян вже таким чином підготовка йде щодо підвищення тарифів. І все це в часи військового стану, коли не може переглядатись ціна на комунальні послуги , але вже підняли з 1.68 до 2.48…»,

«Знов без світла! Ось так перед підвищенням тарифів, вони знов відключають людей і кажуть, що все буде добре коли будете сплачувати більше…», - скаржаться споживачі на офіційній сторінці ДТЕК Київські електромережі у Facebook.

В ДТЕК Київські еклектромережі наголосили, що за інформацією НЕК «Укренерго» відключення відбуваються у всіх регіонах України.

«Однак через ворожі атаки найбільше постраждали саме центральні та північні регіони, тому тут відключення відбуваються частіше», - пояснюють енергетики.

Також в ДТЕК Київські електромережі підкреслили, що при вимушених обмеженнях споживання електроенергії вся доступна потужність спрямовується на забезпечення потреб українців. Однак ворог пошкодив багато об'єктів генерації та передачі електроенергії.

«Через це електроенергії не вистачає для всіх споживачів у країні, а в деяких регіонах, її неможливо доставити до будинків», - кажуть в ДТЕК.

Енергетики підкреслюють, що в деяких областях інфраструктура настільки пошкоджена, що не може передати необхідну потужність, а на її відновлення потрібен час.

«Тому, щоб збалансувати енергосистему, ми вимушені відключати світло, щоб дати НЕК «Укренерго» можливість провести ремонти, збалансувати енергосистему та не допусти масштабних і складних аварій на мережах…», - пояснюють в ДТЕК.

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