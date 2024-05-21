Энергетики предупреждают о новых стабилизационных отключениях электроэнергии и объясняют, что происходит и почему уже летом приходится жить без света.

Согласно новому предупреждению ДТЭК, 21 мая снова будут применяться графики отключений.

Предупреждение касается Киева, Киевщины, Одесчины, Днепропетровщины и Донбасса.

«По указанию Укрэнерго завтра ВЕСЬ ДЕНЬ с 00:00 до 24:00 будут применяться графики обесточений. Просим потреблять электричество бережливо», - говорится в срочном сообщении.

Тем временем в ДТЭК Киевские электросети подчеркнули, что графики отключений необходимы из-за дефицита электроэнергии в стране.

"Обратите внимание, если дефицит будет увеличиваться, отключения возможны также в светло-серую зону графика", - предупреждают в ДТЭК Киевские электросети.

Людей призывают не включать одновременно все приборы после восстановления света. Это, как объясняют в ДТЭК, поможет избежать новых отключений света из-за аварий.

Новые отключения взволновали многих украинцев. Мол, если уж сейчас приходится жить с графиками отключений, то что будет в холодные месяцы.

«Что вам теперь мешает? Снова обогреватели? Не было в Киеве и области в последнее время повреждений. Зачем вы это делаете?»,

«А что будем делать осенью и зимой?!»,

«Вообще-то центральные и северные не пострадали так, как Одесса или Харьков, а Киев выключают чаще, чем их, как это понимать?»,

«А как насчет продажи электроэнергии заграницу? Выгодные тарифы, верно? А для своих граждан уже таким образом подготовка идет по повышению тарифов. И все это во времена военного положения, когда не может пересматриваться цена на коммунальные услуги, но уже подняли с 1.68 до 2.48…»,

«Снова без света! Вот так перед повышением тарифов они вновь отключают людей и говорят, что все будет хорошо, когда будете платить больше…» , - жалуются потребители на официальной странице ДТЭК Киевские электросети в Facebook.

В ДТЭК Киевские электросети подчеркнули, что по информации НЭК «Укрэнерго» отключения происходят во всех регионах Украины.

«Однако из-за вражеских атак больше всего пострадали именно центральные и северные регионы, поэтому здесь отключения происходят чаще», - объясняют энергетики.

Также в ДТЭК Киевские электросети подчеркнули, что при вынужденных ограничениях потребления электроэнергии вся доступная мощность направляется на обеспечение потребностей украинцев. Однако враг повредил многие объекты генерации и передачи электроэнергии.

«По этой причине электроэнергии не хватает для всех потребителей в стране, а в некоторых регионах, ее невозможно доставить в дома», - говорят в ДТЭК.

Энергетики подчеркивают, что в некоторых областях инфраструктура настолько повреждена, что не может передать необходимую мощность, а на ее восстановление нужно время.

«Поэтому чтобы сбалансировать энергосистему, мы вынуждены отключать свет, чтобы дать НЭК «Укрэнерго» возможность провести ремонты, сбалансировать энергосистему и не допустить масштабных и сложных аварий на сетях…», - объясняют в ДТЭК.

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