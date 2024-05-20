У Пенсійному фонді України розповіли, за чких умов українці можуть вийти на пенсію у 50-річному віці.

В Україні жінки, які виховали велику кількість дітей, мають можливість на ранню пенсію згідно з державними пільгами.

За даними Головного управління Пенсійного фонду України у Донецькій області, жінки, які народили п'ятьох або більше дітей та успішно виховали їх до шестирічного віку, можуть претендувати на дострокову пенсію за віком.

Відповідно до законодавства, щоб скористатися цією пільгою, жінка повинна досягти 50 років та мати страховий стаж не менше 15 років. Якщо ж батько був основним опікуном п'ятьох або більше дітей у відсутність матері або за її вибором, він може отримати ранню пенсію після досягнення 55 років та маючи страховий стаж не менше 20 років.

Час, протягом якого мати не була працездатною через догляд за малолітніми дітьми, враховується у страховому стажі на підставі свідоцтва про народження дитини, але не може перевищувати три роки на кожну дитину. З 2004 року цей період зараховується до страхового стажу матері, якщо вона доглядала за дитиною до її трьохрічного віку та отримувала допомогу по догляду. З 2005 року ці дані зараховуються за реєстрацією у Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Для отримання ранньої пенсії батьків багатодітних сімей необхідно подати наступні документи: заяву, паспорт, свідоцтво про шлюб, реєстраційний номер облікової картки платника податків, трудову книжку та інші документи, які підтверджують страховий стаж, а також свідоцтва про народження дітей та їх паспорти.

Згідно з законом про пенсії за особливі заслуги перед Україною, матерям, які народили п'ятьох або більше дітей та успішно виховали їх до шестирічного віку, може бути призначено додаткову пенсію — від 35 % до 40 % прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, в залежності від кількості дітей.

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