В Пенсионном фонде Украины рассказали, при чьих условиях украинцы могут выйти на пенсию в 50-летнем возрасте.

В Украине женщины, воспитавшие большое количество детей, имеют возможность на раннюю пенсию по государственным льготам.

По данным Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, женщины, родившие пятерых или более детей и успешно воспитавших их до шестилетнего возраста, могут претендовать на досрочную пенсию по возрасту.

Согласно законодательству, чтобы воспользоваться этой льготой, женщина должна достигнуть 50 лет и иметь страховой стаж не менее 15 лет. Если же отец был основным опекуном пяти или более детей в отсутствие матери или по ее выбору, он может получить раннюю пенсию по достижении 55 лет и имея страховой стаж не менее 20 лет.

Время, в течение которого мать не была трудоспособной из-за ухода за малолетними детьми, учитывается в страховом стаже на основании свидетельства о рождении ребенка, но не может превышать трех лет на каждого ребенка. С 2004 года этот период засчитывается в страховой стаж матери, если она ухаживала за ребенком до ее трехлетнего возраста и получала пособие по уходу. С 2005 года эти данные засчитываются по регистрации в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования.

Для получения ранней пенсии родителей многодетных семей необходимо подать следующие документы: заявление, паспорт, свидетельство о браке, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, трудовую книжку и другие документы, подтверждающие страховой стаж, свидетельства о рождении детей и их паспорта.

Согласно закону о пенсиях за особые заслуги перед Украиной, матерям, родившим пятерых или более детей и успешно воспитавшим их до шестилетнего возраста, может быть назначена дополнительная пенсия — от 35% до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, в зависимости от количества детей.

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