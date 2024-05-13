Многодетные семьи со статусом ВПЛ смогут получить денежные компенсации на аренду жилья в одной из общин.

Многодетным семьям в Ровенской городской территориальной общине, которые имеют статус ВПЛ, предоставляются денежные выплаты для компенсации расходов на аренду жилья, информируют в социальной защите.

Размер таких выплат составляет 1000 гривен на каждого человека в семье, и эти средства будут получаться ежемесячно. Финансирование этих выплат осуществляется за счет Ровенского городского территориального общества.

Кому начисляются компенсационные выплаты:

Дети до 18 лет. Дети, которые уже достигли 18 лет, но продолжают учиться полноценно до окончания образовательного учреждения, но не позднее 23 лет. Родители (опекуны/усыновители), которые ухаживают за нетрудоспособным ребенком до 3 лет или за ребенком до 6 лет, нуждающимся в домашнем уходе, при условии подтверждения соответствующими документами. Родители (опекуны/усыновители), оказывающие социальные услуги по уходу или ухаживающие за лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, при условии подтверждения соответствующими документами. Нетрудоспособные родители (опекуны/усыновители) многодетной семьи.

Компенсационные выплаты начнут предоставляться с 1 января 2024 г. тем лицам, у которых по состоянию на 31 декабря 2023 г. были заключены договоры аренды жилья, а также тем, кто заключил договор после этой даты. Выплаты не будут производиться для лиц, которые:

Проживают бесплатно во временных жилищах. Изъяты из регистрации как внутренне перемещенные лица в Ровенской городской территориальной общине. Проживают без заключенных договоров аренды жилья или договоры истекли. Проживают в жилье, для которых владельцам уже предоставляются компенсации за бесплатное временное размещение внутри перемещенных лиц.

Лица, желающие получить компенсационные выплаты, должны обратиться в Департамент социальной политики по адресу: г. Ровно, ул. Соборная, 12, кабинет 23 и представить необходимые документы.

Последние новости Украины:

Цена на газ: в "Нафтогазе" объявили, сколько нужно платить с 1 апреля

Тариф на газ вырастет с апреля, но не у всех: какие цены установлены в украинских компаниях

Одноразовая денежная помощь 5000 гривен: кто из украинцев может ее получить