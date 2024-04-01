Так, у «Нафтогаз» повідомили клієнтам, що кожен з них має можливість впливати на точність своїх рахунків за газ.
Головне, що необхідно зробити – вчасно передати показання лічильника.
«Вносьте дані до 5 квітня включно, щоб сплачувати лише за фактично спожитий газ у березні», - закликають у «Нафтогаз» споживачів.
Зробити це можна кількома способами. Через особистий кабінет на сайті, або ж також на сайті але без реєстрації.
Також можна відправити SMS на номер 4647. Крім того, показання лічильника можна передати через чатботи «Нафтогаз» у Viber або Telegram.
Також у «Нафтогаз» надали відповідь щодо вартості газу з квітня.
«Пишуть, що газ з першого квітня дорожає, це правда?», - питають споживачі на офіційній сторінці «Нафтогаз» у Facebook.
У «Нафтогаз» повідомили, що наразі діє тариф "Фіксований", що означає фіксовану ціну на газ, а саме 7.96 гривень за 1 куб газу.
«Ціна на газ для побутових споживачів не зміниться до 30.04.2024 року», - повідомили у «Нафтогаз».
Раніше у «Нафтогаз» нагадали споживачам про необхідність переоформлення документів на газопостачання, якщо вони купили нове житло або отримали нерухомість у спадок.
Крім того у «Нафтогаз» пояснювали, чому може статися, що під час вмикання газової плити полум’я погано горить або взагалі не запалюється.
«Причиною цьому може бути засмічена конфорка. Залишки їжі, жир, пил та нагар потрапляють в отвори форсунки та засмічують їх. Через це порушується циркуляція газу і конфорка може не запалюватися», - повідомляли у «Нафтогаз» клієнтам.
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