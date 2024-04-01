В газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» предоставили потребителям актуальную информацию относительно счетов за газ и стоимости.

Так, в « Нафтогаз» сообщили клиентам, что каждый из них имеет возможность влиять на точность своих счетов за газ.

Главное, что необходимо сделать – передать показания счетчика вовремя.

«Вносите данные до 5 апреля включительно, чтобы оплачивать только фактически потребленный газ в марте», - призывают в «Нафтогаз» потребителей.

Сделать это можно несколькими способами. Через личный кабинет на сайте, или же на сайте, но без регистрации.

Также можно отправить SMS на номер 4647. Кроме того, показания счетчика можно передать по чатботу «Нафтогаз» в Viber или Telegram.

Также в "Нафтогаз" предоставили ответ о стоимости газа с апреля.

"Пишут, что газ с первого апреля дорожает, это правда?", - спрашивают потребители на официальной странице "Нафтогаза" в Facebook.

В «Нафтогазе» сообщили, что сейчас действует тариф "Фиксированный", что означает фиксированную цену на газ, а именно 7.96 гривен за 1 куб газа.

"Цена на газ для бытовых потребителей не изменится до 30.04.2024 года", - сообщили в "Нафтогазе".

Ранее в "Нафтогазе" напомнили потребителям о необходимости переоформления документов на газоснабжение, если они купили новое жилье или получили недвижимость в наследство.

Кроме того, в «Нафтогазе» объясняли, почему может случиться, что при включении газовой плиты пламя плохо горит или вообще не зажигается.

"Причиной этому может быть засоренная конфорка. Остатки пищи, жира, пыли и нагара попадают в отверстия форсунки и засоряют их. Из-за этого нарушается циркуляция газа и конфорка может не воспламеняться», – сообщали в «Нафтогаз» клиентам.

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