Нова важлива інформація з’явилася щодо комунальних послуг і що впливає на нарахування.

Українцям нагадали, що спливає важливий термін і на що це може вплинути, пише Politeka.net.

«До кінця місяця залишилось 3 дні, встигніть передати показання квартирних лічильників опалення та гарячої води. Від цього залежить коректність нарахувань», - йдеться у новому зверненні «Київтеплоенерго» до споживачів.

Комунальники підкреслюють, що показання лічильників можна вносити вже зараз, не чекаючи на останні дні місяця. Прийом показань розпочинається з 5-го числа та триває протягом місяця.

«Якщо показання не вдалося передати вчасно, їх можна скоригувати. Після внесення актуальних даних, коригування нарахувань здійсниться автоматично», - також уточнили у «Київтеплоенерго».

Також споживачам вирішили нагадати, що власники бойлерів щомісяця мають подавати показання лічильників, навіть якщо вони не відрізняються від попередніх.

Зазначимо, що 28 березня у Києві завершується опалювальний сезон, вимикати будинки почнуть поступово. Як пояснили в міській раді Києва, на запуск та вимкнення опалення знадобиться не менш як тиждень.

У Київській міській раді нагадали, що є певні правила з надання теплопостачання. Опалення вимикається, якщо середньодобова температура мінімум три дні більше +8 градусів. Однак цього року природа подарувала весну раніше, ніж зазвичай.

«Минулого року ми завершили опалювальний сезон на початку квітня, в цьому році ми завершуємо наприкінці березня, бо далі середня температура буде більше +10 градусів», - пояснили у раді.

З 31 березня по 10 квітня опалювальний сезон також завершать в Одеській області, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Першими будуть — Білгород-Дністровський, Ізмаїльський, Подільський та Роздільнянський райони.

Опалювальний сезон з 28 березня завершується і у Дніпрі.

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