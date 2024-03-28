В «Укренерго» попередили мешканців ще двох областей України про можливе введення графіків відключення електроенергії.

Наразі графіки відключень електроенергії діють лише на Харківщині, пише Politeka.net з посиланням на нову заяву «Укренерго».

Але графіки можуть почати застосовувати і в інших областях України.

«Із зростанням споживання можливе застосування обмеження на Одещині та Хмельниччині», - попереджають в «Укренерго».

Також енергетики повідомили про ситуацію на Криворіжжі – там графіки відключення електроенергії не прогнозуються.

Однак у той же час сильний вітер залишив без електроенергії 19 населених пунктів на Хмельниччині та 5 на Київщині. Тривають ремонтні роботи.

«З інших причин на ранок знеструмлено 389 населені пункти. Через бойові дії: є нові знеструмлення в Донецькій, Запорізькій, Харківській, Херсонській областях. Через технологічні порушення: є знеструмлення в Київській, Кіровоградській областях», - повідомили в «Укренерго».

Крім того, в «Укренерго» підкреслили, що електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для покриття потреб всіх споживачів.

«Дефіцит в енергосистемі не прогнозується», - йдеться у новій заяві «Укренерго».

Додамо, за словами міністра енергетики України, метою удару рф по Україні 22 березня був повний блекаут.

"Атакована теплова генерація, гідрогенерація по всій Україні. Більше того, атаковані магістральні підстанції по всій країні. Безпосередній вплив відчули 12 областей.

Це наймасштабніша атака взагалі по енергетиці з початку великої агресії. Більше ніж 150 засобів ураження одночасно...", - заявив Герман Галущенко.

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