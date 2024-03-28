В «Укрэнерго» предупредили жителей еще двух областей Украины о возможном введении графиков отключения электроэнергии.

Пока графики отключений электроэнергии действуют только на Харьковщине, пишет Politeka.net со ссылкой на новое заявление «Укрэнерго».

Но графики могут начать использовать и в других областях Украины.

«С ростом потребления возможно применение ограничений в Одесской и Хмельницкой областях», - предупреждают в «Укрэнерго».

Также энергетики сообщили о ситуации на Криворожье – там графики отражения электроэнергии не прогнозируются.

Однако в то же время сильный ветер оставил без электроэнергии 19 населенных пунктов в Хмельницкой области и 5 в Киевской области. Продолжаются ремонтные работы.

«По другим причинам на утро обесточены 389 населенных пункта. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Запорожской, Харьковской, Херсонской областях. Из-за технологических нарушений есть обесточивание в Киевской, Кировоградской областях», - сообщили в «Укрэнерго».

Кроме того, в «Укрэнерго» подчеркнули, что электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для покрытия потребностей всех потребителей.

"Дефицит в энергосистеме не прогнозируется", - говорится в новом заявлении "Укрэнерго".

Добавим, по словам министра энергетики Украины, целью удара России по Украине 22 марта был полный блэкаут.

"Атакована тепловая генерация, гидрогенерация по всей Украине. Более того, атакованы магистральные подстанции по всей стране. Непосредственное влияние ощутили 12 областей.

Это самая масштабная атака вообще по энергетике с начала большой агрессии...", – заявил Герман Галущенко.

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