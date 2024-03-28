Новая важная информация появилась относительно коммунальных услуг и что влияет на начисление.

Украинцам напомнили, что истекает важный срок и на что это может повлиять, пишет Politeka.net.

«До конца месяца осталось три дня, успейте передать показания квартирных счетчиков отопления и горячей воды. От этого зависит корректность начислений», – говорится в новом обращении «Киевтеплоэнерго» к потребителям.

Коммунальщики подчеркивают, что показания счетчиков можно вносить уже сейчас, не дожидаясь последних дней месяца. Прием показаний начинается с 5 числа и длится в течение месяца.

«Если показания не удалось передать вовремя, их можно скорректировать. После внесения актуальных данных, корректировка начислений будет осуществлена ​​автоматически», - также уточнили в «Киевтеплоэнерго».

Также потребителям решили напомнить, что владельцы бойлеров каждый месяц должны подавать показания счетчиков, даже если они не отличаются от предыдущих.

Отметим, что 28 марта в Киеве завершается отопительный сезон, отключать дома начнут постепенно. Как пояснили в городском совете Киева, на запуск и отключение отопления понадобится не менее недели.

В Киевском городском совете напомнили, что есть определенные правила по предоставлению теплоснабжения. Отопление выключается, если среднесуточная температура минимум на три дня больше +8 градусов. Однако в этом году природа подарила весну раньше обычного.

«В прошлом году мы завершили отопительный сезон в начале апреля, в этом году мы завершаем в конце марта, потому что дальше средняя температура будет больше +10 градусов», – пояснили в совете.

С 31 марта по 10 апреля отопительный сезон также будет завершен в Одесской области, сообщил председатель ОВА Олег Кипер. Первыми будут Белгород-Днестровский, Измаильский, Подольский и Раздельнянский районы.

Отопительный сезон с 28 марта завершается и в Днепре.

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