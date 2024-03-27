Найменше 7,96 грн за куб можуть платити ті українці, хто вчасно розраховується за комуналку, це можна робити кожного місяця.

За даними "Нафтогазу", їхніми послугами користується 12,4 мільйони українців. Стало відомо, скільки українцям доведеться платити в квітні за газ по тарифам.

В Україні тариф на газ не зміниться щонайменше до 30 квітня. З 1 квітня, як і в березні, українці платитимуть за кожен кубометр блакитного палива 7,96 грн. Це стосується майже 98% населення. Навіть у тих, хто використовує послуги інших постачальників газу, тарифи залишаються стабільними у квітні.

Хоча теоретично вартість газу може змінитися у квітні, проте відсутні обставини для збільшення цін. Зменшення кількості споживачів та забезпечення України власним видобутком газу підтримує стабільність цін. На газовій біржі ціни знизилися з 15,1 тисяч до 11,29 тисяч гривень за тисячу кубометрів протягом року.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів раніше заявив, що тарифи не будуть переглядатися протягом шести місяців після закінчення військового стану. Втім, варто відзначити, що ціни на електроенергію зросли минулого літа, але ситуація з газом залишається стабільною завдяки достатньому обсягу власного видобутку.

Ті, хто своєчасно розраховується за комунальні послуги, можуть отримати невелику знижку на газ. Наприклад, якщо до 15 березня оплатити газ за лютий за допомогою онлайн-сервісу, то у квітні можна отримати знижку у розмірі 1%.

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