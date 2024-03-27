По данным "Нафтогаза", их услугами пользуется 12,4 миллиона украинцев. Стало известно, сколько украинцам придется платить в апреле за газ по тарифам.
В Украине тариф на газ не изменится, по меньшей мере, до 30 апреля. С 1 апреля, как и в марте, украинцы платят за каждый кубометр голубого топлива 7,96 грн. Это касается почти 98% населения. Даже у тех, кто пользуется услугами других поставщиков газа, тарифы остаются стабильными в апреле.
Хотя теоретически стоимость газа может измениться в апреле, однако нет обстоятельств для увеличения цен. Уменьшение количества потребителей и обеспечение Украины собственной добычей газа поддерживает стабильность цен. На газовой бирже цены снизились с 15,1 тысячи до 11,29 тысячи гривен за тысячу кубометров в течение года.
Напомним, что Кабинет Министров ранее заявил, что тарифы не будут пересматриваться в течение шести месяцев после окончания военного положения. Впрочем, стоит отметить, что цены на электроэнергию выросли прошлым летом, но ситуация с газом остается стабильной благодаря достаточному объему собственной добычи.
Те, кто своевременно рассчитывается за коммунальные услуги, могут получить небольшую скидку на газ. К примеру, если до 15 марта оплатить газ за февраль с помощью онлайн-сервиса, то в апреле можно получить скидку в размере 1%.
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