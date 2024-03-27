Менее 7,96 грн за куб могут платить те украинцы, кто вовремя рассчитывается за коммуналку, это можно делать каждый месяц.

По данным "Нафтогаза", их услугами пользуется 12,4 миллиона украинцев. Стало известно, сколько украинцам придется платить в апреле за газ по тарифам.

В Украине тариф на газ не изменится, по меньшей мере, до 30 апреля. С 1 апреля, как и в марте, украинцы платят за каждый кубометр голубого топлива 7,96 грн. Это касается почти 98% населения. Даже у тех, кто пользуется услугами других поставщиков газа, тарифы остаются стабильными в апреле.

Хотя теоретически стоимость газа может измениться в апреле, однако нет обстоятельств для увеличения цен. Уменьшение количества потребителей и обеспечение Украины собственной добычей газа поддерживает стабильность цен. На газовой бирже цены снизились с 15,1 тысячи до 11,29 тысячи гривен за тысячу кубометров в течение года.

Напомним, что Кабинет Министров ранее заявил, что тарифы не будут пересматриваться в течение шести месяцев после окончания военного положения. Впрочем, стоит отметить, что цены на электроэнергию выросли прошлым летом, но ситуация с газом остается стабильной благодаря достаточному объему собственной добычи.

Те, кто своевременно рассчитывается за коммунальные услуги, могут получить небольшую скидку на газ. К примеру, если до 15 марта оплатить газ за февраль с помощью онлайн-сервиса, то в апреле можно получить скидку в размере 1%.

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