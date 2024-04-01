Однак важливо враховувати, що на додаток до ціни на газ може стягуватися плата за його доставку, яка може відрізнятися в різних регіонах України.

Починаючи з 1 квітня 2024 року, українці побачать оновлені суми у рахунках за газ. Однак тариф на блакитне паливо залишиться незмінним лише в одній компанії - "Нафтогаз". Глава Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов пояснив, що таке рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в країні.

Повідомляється, що фіксована ціна 7,96 гривні за кубометр буде діяти до кінця квітня. У той же час у компанії не бачать підстав для підвищення тарифів у майбутньому.

"Попри все ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні… Тариф у квітні не зміниться у жодного з постачальників", — сказав він.

Проте важливо враховувати, що додатково до ціни на газ може стягуватись плата за його доставку, яка може відрізнятися у різних регіонах України.

У той же час клієнти інших компаній повинні очікувати нових тарифів, які рухаються у діапазоні від 7,7 до 9,99 гривень за кубометр:

"ЕРУ Людям" встановив тариф у 7,7 гривень за кубометр;

"Енерджі трейд груп" – 7,799 гривень за кубометр;

"Тернопільоблгаз збут" – 7,96 гривень за кубометр;

"Прикарпат енерго трейд" – 7,98 гривень за кубометр;

"Полтавагаз збут" – 7,99 гривень за кубометр;

"Галнафтогаз" ПП "Окко контракт" – 7,99 гривень за кубометр;

"Львівенергозбут" – 8,2 гривень за кубометр;

"Київські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 гривень за кубометр;

"Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 гривень за кубометр;

"Асканія енерджі" — 9,95 гривень за кубометр;

"Ритейл Сервіс" ТМ "СвітлоГаз" – 9,99 гривень за кубометр.

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