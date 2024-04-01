Починаючи з 1 квітня 2024 року, українці побачать оновлені суми у рахунках за газ. Однак тариф на блакитне паливо залишиться незмінним лише в одній компанії - "Нафтогаз". Глава Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов пояснив, що таке рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в країні.
Повідомляється, що фіксована ціна 7,96 гривні за кубометр буде діяти до кінця квітня. У той же час у компанії не бачать підстав для підвищення тарифів у майбутньому.
"Попри все ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні… Тариф у квітні не зміниться у жодного з постачальників", — сказав він.
Проте важливо враховувати, що додатково до ціни на газ може стягуватись плата за його доставку, яка може відрізнятися у різних регіонах України.
У той же час клієнти інших компаній повинні очікувати нових тарифів, які рухаються у діапазоні від 7,7 до 9,99 гривень за кубометр:
- "ЕРУ Людям" встановив тариф у 7,7 гривень за кубометр;
- "Енерджі трейд груп" – 7,799 гривень за кубометр;
- "Тернопільоблгаз збут" – 7,96 гривень за кубометр;
- "Прикарпат енерго трейд" – 7,98 гривень за кубометр;
- "Полтавагаз збут" – 7,99 гривень за кубометр;
- "Галнафтогаз" ПП "Окко контракт" – 7,99 гривень за кубометр;
- "Львівенергозбут" – 8,2 гривень за кубометр;
- "Київські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 гривень за кубометр;
- "Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 гривень за кубометр;
- "Асканія енерджі" — 9,95 гривень за кубометр;
- "Ритейл Сервіс" ТМ "СвітлоГаз" – 9,99 гривень за кубометр.
Останні новини в Україні:
Нагадаємо, українці отримують "незрозумілі" суми в платіжках за газ.
Як повідомляла Politeka, українці повинні переоформити документи на газопостачання.
Також писала Politeka, за лічені дні підвищаться тарифи на комуналку, на що зростуть ціни.